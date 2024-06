Exportações do Lidl com impacto de 289 milhões de euros na economia portuguesa

As exportações do Lidl Portugal geraram um impacto de 289 milhões de euros na economia portuguesa, uma subida de 18% em termos homólogos, de acordo com um estudo da consultora Forvis Mazars hoje divulgado.

No período em análise, foram criados 6.520 empregos no país (+32% face a 2022).

"As exportações facilitadas pelo Lidl Portugal em 2023, no valor de 156 milhões de euros, representaram 2% do total das exportações portuguesas de produtos alimentares para a União Europeia", adianta a empresa.

No total, "o Lidl impulsionou as vendas de mais de 100 fornecedores nacionais para 29 países nos quais está presente", acrescenta em comunicado.

No ano passado, o Lidl exportou "mais de uma centena de diferentes tipos de artigos para 29 países dos 32 onde está presente, com destaque para a Alemanha, Espanha e França".

As exportações do Lidl Portugal "representaram, em 2023, 2% do total das exportações nacionais de produtos alimentares para a União Europeia, tendo as mesmas gerado, de forma direta, indireta e induzida, um impacto de 289 milhões de euros na economia portuguesa (+18% face a 2022), nos setores de atividade associados à produção destes produtos".

Destacam-se, entre as atividades, produtos da agricultura, da produção animal e da caça e dos serviços relacionados (44%); produtos alimentares (31%); bebidas (18%) e produtos da pesca e da aquacultura (7%).

"Em 2023, por cada euro em exportações facilitadas pelo Lidl em produtos destinados à exportação, foram gerados cerca de 1,85 euros na economia portuguesa", lê-se no comunicado.

No total, "ao longo de 2023, o retalhista impulsionou a exportação de 156 milhões de euros em produtos nacionais (+19% face a 2022), com as categorias de frutas e legumes (57,5 milhões de euros), vinho e licores (24,3 milhões de euros), peixe e conservas de peixe (13,1 milhões de euros), alimentos básicos como massas e arroz (12,2 milhões de euros) e legumes e leguminosas enlatados (11,4 milhões de euros)" a terem o maior contributo para o valor exportado.

Por sua vez, há categorias "que mais do que duplicaram o seu volume de exportação, quando comparadas com o ano anterior, como a de laticínios frescos e secos (+227%), café /chá /cacau /instantâneo (+148%) e a de alimentos básicos (+50%)".

Oitenta por cento dos fornecedores que exportam através do Lidl são PME, e 82% do volume de negócio das exportações através do Lidl resultam de PME.

As exportações facilitadas pelo Lidl geraram "a criação de 6.520 empregos em Portugal, um aumento de 32% face a 2022, representando mais 1.588 postos de trabalho, de forma direta, indireta e induzida, tendo impactado maioritariamente: produtos da agricultura, da produção animal e da caça e dos serviços relacionados (61%); produtos alimentares (19%); produtos da pesca e da aquacultura (11%) e bebidas (9%)".