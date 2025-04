Rubina Leal reforça pretensão de manter colaboração com Diocese do Funchal

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou a intensão de manter a colaboração institucional com a Diocese do Funchal. Rubina Leal esteve reunida com o Bispo do Funchal para apresentação de cumprimentos.

Rubina Leal frisou que o sentido de colaboração será tido com todas as instituições civis, religiosas e militares, "numa conjugação de esforços em prol da estabilidade que a população exige aos decisores políticos". Na ocasião, reforçou ainda a sua posição de neutralidade e imparcialidade no exercício das suas funções.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e o Bispo do Funchal trocaram votos de "uma Santa Páscoa", votos esses extensíveis a toda população