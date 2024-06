“O povo está farto de eleições, o povo está saturado das ambições de alguns líderes políticos e eu não olham a meios para atingir fins desvirtuando a decisão soberana do povo. Parem de brincar à política”. A afirmação é do presidente da Câmara Municipal da Calheta durante a sessão solene comemorativa dos 522 anos do concelho.

E prosseguiu: Parem de brincar com o dinheiro dos contribuintes que deveria servir para investimento público e para a criação de melhores condições de vida a toda a população e não para despesas de milhões em actos eleitorais”.

“Faço daqui um apelo a começar pelo sr presidente da república: basta de jogos de poder na política e olham para quem vos elege”, acentuou recebendo uma forte ovação .

Carlos Teles considera que a Região precisa de estabilidade” porque em “democracia quem ganha deve governar”.

Palavras ouvidas por Miguel Albuquerque e também por outras figuras eleitas que estão na linha da frente na cerimónia face ao momento político que a região atravessa.

O edil não esqueceu ainda de reafirmar a necessidade de uma via rápida de quatro faixas que terá de chegar a Calheta.