PJ deteve suspeito de incêndio florestal em Montalegre

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Montalegre.

O incêndio, ocorrido no passado dia 7 de Maio, pelas 16 horas, colocou em perigo uma vasta mancha vegetal, constituída, maioritariamente, por mato, área de pastagem e agrícola, que apenas não foi consumida devido à rápida intervenção de populares.

O detido, com 58 anos, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.