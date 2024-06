Chinesa Changan quer abrir fábrica na Europa e vender 300 mil carros até 2030

O construtor automóvel chinês Changan vai abrir este ano uma subsidiária na Europa para estudar a abertura de uma fábrica no continente, onde espera vender 300 mil veículos até 2030, informou hoje a imprensa chinesa.

De acordo com documentos para os investidores, citados pelo portal de notícias económicas Yicai, a Changan vai lançar as suas marcas elétricas Deepal, Changan Qiyuan e Avatr na Europa este ano.

A empresa, sediada em Chongqing, no centro da China, iniciou no ano passado uma estratégia global para desenvolver o seu negócio internacional e construir fábricas no estrangeiro.

Enquanto a sua estratégia na Europa se centrará nos veículos elétricos, os planos da Changan para a América Central e do Sul são para os veículos com motor de combustão, com planos para vender cerca de 200 mil unidades até 2030.

A informação surge poucos dias depois de a Comissão Europeia ter anunciado taxas alfandegárias adicionais sobre os carros elétricos chineses, o que, segundo analistas, poderá impulsionar a abertura de fábricas na Europa por parte dos construtores chineses, uma vez que os veículos de marcas estrangeiras produzidos localmente não seriam contabilizados como importados e não estariam sujeitos a estas tarifas.

Outros fabricantes de automóveis chineses, como a SAIC, a BYD e a Chery, anunciaram planos para abrir fábricas na Europa, enquanto a Leapmotor utilizará as fábricas europeias da Stellantis, que detém 51% da sua divisão internacional.