Áustria vence Polónia a abrir segunda jornada do Grupo D

A Áustria venceu hoje a Polónia por 3-1, em embate entre duas equipas que se estrearam com derrotas, da segunda jornada do Grupo D do Campeonato da Europa de futebol de 2024, disputado em Berlim.

Gernot Trauner, aos nove minutos, Christoph Baumgartner, aos 67, e o 'capitão' Marko Arnautovic, aos 78, de penálti, apontaram os tentos dos austríacos, enquanto Krzysztof Piatek faturou para os polacos, aos 30.

Na classificação, a Áustria juntou-se na liderança a França e Países Baixos, que se defrontam ainda hoje, somando todos três pontos, contra nenhum da Polónia, equipa à qual de nada valeu o regresso de Robert Lewandowski, lançado aos 60 minutos.