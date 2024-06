O ministro dos Assuntos Parlamentares disse hoje que é uma "RTP para o futuro" que quer ajudar a construir, nomeadamente com a revisão do Contrato de Concessão, preparada para "a terceira e quarta década do século XXI".

Pedro Duarte falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da audição regimental.

A nível da RTP "temos a intenção de renovar, rever o Contrato de Concessão de Serviço Público, algo que está atrasado há muitos anos", apontou.

"O mundo em 2015 era muito diferente do que é hoje", sublinhou o governante, já que, por exemplo, os hábitos de consumo das novas gerações se alterou profundamente durante este período.

Esta revisão é o instrumento "que temos no Governo para impulsionarmos que a RTP dê um salto de modernização e de atualização para os tempos em que vivemos".

Nesse sentido, "o que nós queremos e vai ser a nossa ferramenta com o Contrato de Concessão, é termos uma RTP de facto para a terceira e quarta década do século XXI".

"É uma RTP para o futuro que queremos ajudar a construir", concluiu o governante.