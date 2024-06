Governo e PSD desafiam todos os partidos para uma ronda negocial sobre o Programa, esta tarde

O Governo Regional e o grupo parlamentar do PSD desafiaram, todos os partidos do parlamento, para uma ronda negocial sobre o Programa do Governo Regional, cujo debate termina esta tarde.

Esta ronda negocial deverá acontecer esta tarde,. antes da votação, prevista para amanhã.

Na reunião deverão estar, pelo Governo, Jorge Carvalho e o líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos.

O objectivo é analisar o programa em discussão e as posições dos vários partidos.