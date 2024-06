IASAÚDE aposta na formação de mais de 200 profissionais da Saúde e Protecção Civil

O projecto formativo do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) para 2024 contempla 16 acções de formação, que irão abranger cerca de 240 profissionais da Secretaria Regional de Saúde e da Protecção Civil, revelou hoje o organismo.

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) continua a investir na capacitação dos profissionais afectos à Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil apresentando um Plano de Formação Intersetorial, com base no diagnóstico de necessidades formativas efectuado junto dos organismos tutelados.

Esta acções de formação incidirão sobre diferentes temáticas, tais como; Desenvolvimento Pessoal, Contabilidade e Fiscalidade, Gestão e Administração, Direito e Informática na Ótica do utilizador.

“Trata-se de um instrumento que vem dar resposta àquelas que são as necessidades sentidas pelos profissionais, tendo em conta não só o seu enriquecimento pessoal e profissional como também as novas exigências da sociedade e desafios em contexto laboral”, explica o presidente do IASAÚDE, citado em nota de imprensa.

Bruno Freitas salienta ainda que “a actualização de conhecimentos e a aquisição de novas competências permitem reforçar a eficiência e a qualidade no desempenho de funções, contribuindo para melhores respostas ao cidadão, nesta área da Saúde e da Proteção Civil”.

Os conteúdos programáticos a abranger contemplam uma metodologia de formação teórico-prática, associada aos contextos profissionais dos formandos, estando previstas mais de 320 horas no conjunto das acções.