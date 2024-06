Tarde de Engenharia no Funchal vai abordar o uso da realidade aumentada

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Civil, promove na próxima segunda-feira, 17 de Junho, mais uma sessão do projecto 'Tarde de Engenharia', desta feita com o tema 'Controlo dimensional de modelos BIM com recurso a realidade aumentada'.

A actividade, a decorrer pelas pelas 17h30 na Sede Regional, vai contar com a intervenção do director Técnico da Construsoft, Nuno Pires.

A iniciativa pretende esclarecer os participantes sobre como usar a Realidade Aumentada no BIM (Building Information Modeling), com demonstração com Trimble XR10 com Hololens, óculos de realidade aumentada.