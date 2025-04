CQM dedica conferências à aplicação de extratos vegetais na cosmética

A aplicação de extratos vegetais na cosmética estará em destaque nas próximas conferências promovidas pelo Centro de Química da Madeira. As sessões acontecem hoje e amanhã, ambas a partir das 15 horas, na sala 0.57, no piso 0 do Campus da Penteada.

Para hoje está agendada a conferência proferida por Magdalena Malinowska, da Cracow University of Technology, denominada 'Statistical Analysis for Data Management – Selection of the Most Potent Plant Extracts for Cosmetic Technology'.

Para amanhã, está programada a conferência 'Pre- and Probiotic Ingredients in Cosmetic Formulations', proferida por Anna Łętocha, também da Cracow University of Technology e doutoranda no Institute of Organic Chemistry and Technology.