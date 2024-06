BVM socorrem duas mulheres numa habitação

Duas mulheres estão a ser socorridas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses na Rua Bela de São Tiago, depois de terem sido encontradas prostadas numa habitação.

De acordo com o que foi possível apurar, alguém terá ouvido um pedido de socorro de dentro da habitação na zona velha do Funchal, deu o alerta e os BVM mobilizaram uma viatura para averiguar, tendo dado conta das duas pessoas prostradas no interior.

Foram logo accionadas duas ambulâncias para prestar o devido socorro. Desconhecemos mais pormenores do caso.