Em Maio a Cruz Vermelha Portuguesa registou 379 ocorrências

A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), através da sua Estrutura Local de Emergência, registou 379 ocorrências, entre 1 e 31 de Maio.

As situações reportadas estavam relacionadas "com serviços de piquete de emergência pré-hospitalar realizados em todos os concelhos da Ilha da Madeira, seguindo-se os transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes", dá conta um comunicado de imprensa enviado esta manhã à redacção.

Durante o mesmo período de tempo, as equipas de socorro efectuaram 12 operações de prevenção a actividades desportivas, sociais e culturais.

Importa referir que entre o dia 1 e 25 de Maio, a Estrutura Local de Emergência (ELE) esteve envolvida na assistência pré-hospitalar aos figurantes e ao público em geral que esteve presente na Festa da Flor.

Foram, ainda, realizadas 12 prevenções de socorro a actividades socio/desportivas e culturais, 247 serviços de emergências pré-hospitalares sob a coordenação do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) e 120 transportes de doentes não urgentes.

Durante o referido mês o dispositivo de socorro contou com 97 voluntário.

"As ocorrências foram resolvidas nos locais, sempre pelas 9 equipas pré-hospitalares da Estrutura de Emergência Local da CVP, que contou com apoio das diversas entidades de segurança e agentes de protecção civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS)", conclui a nota.