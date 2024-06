Homem de nacionalidade ucraniana socorrido pelo SANAS na praia do Seixal

Um banhista foi resgatado e reanimado pela equipa de nadadores salvadores do SANAS Madeira, no final da tarde de hoje, na praia do Seixal.

O homem de 69 anos, de nacionalidade ucraniana, estava a nadar quando foi atingido por uma onda e submergiu, havendo a suspeita de ter batido com a cabeça no fundo do mar. Posteriormente, emergiu inconsciente, tendo sido resgatado pelos nadadores salvadores que se encontravam no local.

Após exame inicial, detectaram que o homem estava em paragem cardio-respiratória. Nesse sentido, auxiliados por dois enfermeiros, efectuaram o suporte básico de vida.

"Graças à rápida resposta e início precoce das manobras de reanimação conseguiu-se recuperar o pulso", revela o SANAS Madeira.

Na chegada dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e da EMIR foi efectuado o transbordo para a ambulância, onde o indivíduo foi assistido pela equipa médica e, posteriormente, transportado até unidade de saúde.