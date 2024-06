Pequeno sismo registado ontem à tarde no mar entre a Madeira e o continente

Um sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi registado, na tarde deste sábado, 1 de Junho, na área designada como Madeira Tore, um monte submarino que liga a ilha da Madeira ao monte submarino Tore (entre o continente e o arquipélago).

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo deu-se pelas 16 horas, com epicentro a 10km de profundidade.