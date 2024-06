Preparado para tudo e sem medo de eleições

Miguel Albuquerque continua com esperança que não haja eleições antecipadas fruto de um chumbo por parte dos partidos ao programa de governo e do orçamento, no entanto o chefe do executivo madeirense e líder do PSD-M diz estar preparado para o que der e vier.

“Espero que as eleições não venham a acontecer mas não tenho medo de eleições e não tenho medo de me submeter ao julgamento da população. Agora acho prejudicial se vier acontecer sobretudo para as expectativas e para os interesses da Região”, afirmou esta manhã numa visita que efectuou a uma das diversas empresas instaladas no parque empresarial e industrial da Calheta.

Foto VH

Uma oportunidade para continuar a reafirmar os factores negativos e malefícios se a maioria parlamentar rejeitar esta quinta feira o orçamento e o programa que está a ser discutido na Assembleia Legislativa, mas também reiterar apelos à responsabilidade política dos deputados.

Albuquerque considera que um bom exemplo do que poderá ficar adiado, além de inúmeros exemplos que deu no tecidos empresarial, social e económico, prende-se com a consolidação da escarpa da marginal da vila da Calheta.