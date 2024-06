Pedro Ramos considera que um "entendimento" na Madeira pode ser exemplo para o País

"O PSD tem de governar", mas a mensagem dada pelos eleitores é que "não tendo maioria, temos de nos entender", afirmou Pedro Ramos quando questionado sobre os riscos de uma rejeição do Programa do Governo Regional e a não aprovação de um orçamento para este ano.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil considera necessário um "entendimento" entre todos os partidos que "pode ser exemplo no País".

A falta de um orçamento regional põe em causa, garante, a continuidade da obra do novo hospital, da unidade de saúde do Porto Santo, a contratação de mais profissionais e outros investimentos que dependem de suporte orçamental.

Por isso, Pedro Ramos faz um apelo aos que são "amigos da Madeira" para terem um comportamento responsável.

Joana Silva, deputada do PSD, complementou a posição de Pedro Ramos, enumerando todas as propostas quem constam do Programa do Governo Regional e que faziam parte, por exemplo, das propostas do PS.