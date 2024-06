Sancha Campanela defende cultura menos virada para o turismo

Uma cultura "para a comunidade", menos virada apenas para o turismo, é o que defende Sancha Campanela que critica a política do Governo Regional que acusa de não promover medidas de diversificação cultural e descentralização.

A deputada do PS também contesta o facto de ter havido menos aposta em museus e lembra as promessas como o Museu do Romantismo,.

Eduardo Jesus contrariou as críticas lembrando que as ofertas culturais são descentralizadas e que, no caso dos museus, o número de entradas aumentou 29%.