Professores da Francisco Franco garantem mais de 800 horas de preparação para os exames

A Escola Secundária de Francisco Franco está a disponibilizar aos seus alunos, que vão 'fazer' exames nacionais, mais de 800 horas de preparação, dinamizadas por aproximadamente 70 professores de 18 disciplinas.

As sessões começaram logo que terminou o ano lectivo e prolongam-se até à véspera dos últimos exames da primeira fase, que decorrem no dia 28 de Junho.

Matemática A é a disciplina para a qual os professores 'ofereceram' mais tempo de preparação: 180 é o total de horas que os sete docentes 'dão' aos seus alunos. Acima das 100 horas de preparação, aparecem, ainda, Desenho A e Filosofia.

Algumas destas aulas de preparação decorrem na Sala de Sessões, o único espaço escolar que tem capacidade para receber simultaneamente todos os alunos interessados.

A primeira fase de exames nacionais teve início no dia 14 de Junho com o exame de Português e termina no próximo dia 28 com os exames de Geometria Descritiva A e História B.

A Escola Secundária de Francisco Franco tem um total de 1.267 alunos inscritos que vão realizar 2.172 provas na primeira fase dos exames nacionais.

As disciplinas com mais alunos inscritos são. Física e Química A com 344 alunos; Matemática A 289 alunos; Biologia e Geologia 256 alunos; Português 269 alunos e Economia A e Geometria Descritiva A com 142 alunos cada uma.