Secretário do Turismo expressa "grande felicidade" com retoma de voo de Caracas

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reagiu esta manhã à retoma de voos directos entre a Madeira e Caracas, na Venezuela, salientando que "a concretização desta operação é motivo de grande felicidade para a Madeira e para o Governo Regional em particular".

E justifica: "Uma vez que houve um empenho muito determinado para que a TAP voltasse a oferecer esta ligação entre Caracas e a Madeira e permitindo, acima de tudo, que a nossa comunidade ali radicada possa ter uma acessibilidade mais facilitada à Ilha da Madeira, principalmente através de um voo directo que era o grande desejo que existia."

Para o governante, "este foi um trabalho que foi sendo conseguido e alcançado com uma grande colaboração da Direção Regional das Comunidades, o Dr. Rui Abreu, que foi manifestando sempre esse sentimento dos madeirenses residentes na Venezuela e, por outro lado, mereceu uma grande aceitação da parte desta Comissão Executiva e da Administração da TAP", elogia.

Voo de Caracas chegou à Madeira esta madrugada A TAP iniciou a operação direta Caracas-Funchal esta madrugada, voo que prossegue com destino a Lisboa, sob o mesmo nº TP178, sendo esta última ligação vendável como qualquer outra que opera nesta rota.

Eduardo Jesus recorda que "das reuniões que tivemos e da forma como tudo foi tratado, evidenciou-se claramente uma abertura da parte do Dr. Luís Rodrigues e da sua equipa para que esta operação se efectivasse. Portanto, foi a junção aqui de várias intenções e, acima de tudo, de várias vontades que permitiu que esta operação se fizesse".

Com a concretização, hoje, desta primeira ligação, o governante tem a "expectativa de que, havendo procura por esta linha, a linha poderá até sofrer uma evolução favorável no que diz respeito à própria oferta de frequências e de lugares. Tudo depende do mercado, tudo depende dessa mesma procura. E esse aspecto ficou já bastante salientado aquando da conquista desta nova acessibilidade. E é importante que isso aconteça, que haja, efectivamente, interesse e simultaneamente que a mesma permita ir ao encontro das necessidades e das naturais aspirações da nossa comunidade na Venezuela, para que possa facilmente e de uma forma mais cómoda e directa aceder aqui ao território da Região Autónoma da Madeira", almeja.

E termina reforçando que "é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de grande satisfação da parte do Governo Regional e é, também, o ir ao encontro de um desejo que foi sempre manifestado, também, pelo Sr. Presidente do Governo no sentido de facilitar o acesso da nossa comunidade à Madeira e, por isso, cumpre-se aqui um desígnio que era fundamental alcançar".