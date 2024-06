Faleceu o presidente da Casa da Madeira em Toronto

Faleceu ontem, aos 73 anos, o presidente da Casa da Madeira de Toronto no Canadá, o emigrante madeirense Abílio Leça natural de São Vicente. O emigrante chegou ao Canadá em 1975, oriundo de Moçambique onde cumpriu serviço militar. Foi um empresário madeirense de sucesso, na Comunidade Portuguesa e sempre apoiou a Casa da Madeira.

Eleito em março deste ano presidente da Casa da Madeira de Toronto, mas e exerceu outros cargos no passado e desde 2016 até 2023 foi vice-Presidente do Executivo. A comunidade madeirense em Toronto está luto com a perda deste emigrante que era estimado.

O presidente da Mesa da Assembleia da Casa da Madeira e conselheiro das comunidades madeirenses no Canadá, José Rodrigues, comunicou a todos nossos sócios e simpatizantes da Casa da Madeira e Comunidade Portuguesa em geral,que o Abilio Leça , actual Presidente do Executivo da casa da Madeira ,faleceu esta tarde, 18 de Junho de 2024, vítima de paragem cardíaca.

Adiantou ainda que a Casa da Madeira de Toronto e a Comunidade Madeirense ficaram mais pobres com a partida do nosso conterrâneo.

“Em nome de todos sócios, comunidade Madeirense no Canadá, e meu nome pessoal, apresentamos as mais sentidas condolências, à Sra.Carmo Leça, Steve Leça e Melanie Leça, respectiva Família enlutada e amigos chegados.

O nosso obrigado por todo seu empenho e dedicação á nossa instituição,” refere o presidente da mesa da Assembleia Geral da Casa da Madeira em Toronto.

O DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências à família.