Já arrancaram os voos directos entre Toronto Funchal e Boston

Conforme anteviu o DIÁRIO, iniciou-se, ontem, a operação directa entre Boston e o Funchal, que compreende um voo directo, com saída da cidade norte-americana, à terça-feira e, no sentido inverso, saída da Madeira à quarta-feira.

Trata-se de uma operação da Azores Airlines, que, no último sábado, estreou também o primeiro voo directo entre Toronto, no Canadá, e o Funchal.

Está assim dado o arranque da operação entre os Estados Unidos, o Canadá e o arquipélago da Madeira no Verão 2024 que, para além destes voos directos, mantém a oferta de mais ligações, via Ponta Delgada, e mantém a frequência semanal directa, já operada em 2023, entre Nova Iorque (JFK) e a Ilha da Madeira.

Esta nova ligação será operada pela mesma aeronave da EuroAtlantic Airways que irá assegurar as ligações desde Toronto e Boston, garantindo 77 lugares adicionais face aos Airbus A321neo da Azores Airlines que habitualmente operam esta rota.

Para Graça Silva, directora de Vendas, Marketing e Comunicação do Grupo SATA, “estas duas operações directas representam o culminar de um trabalho consistente, em sintonia com os nossos parceiros nos Estados Unidos, no Canadá e no arquipélago da Madeira, que permitiram voltar a ampliar a oferta para este arquipélago com estes voos directos, que se adicionam à operação de Nova Iorque e aos voos entre os Açores com destino à Ilha da Madeira, que a Azores Airlines tem assegurado ao longo dos anos”.

Com efeito, o Boeing 767 300 ER dispõe de uma cabina com 267 lugares, sendo 16 em classe executiva e 251 em classe económica.

No que se refere à ligação de Boston, estimam-se cerca de 4.272 lugares num total de 16 frequências durante os três meses de Verão.

A estas ligações directas, juntam-se sete ligações semanais, quer à partida de Boston ou de Toronto, via Ponta Delgada, das quais podem igualmente usufruir os passageiros que pretendam viajar da América do Norte para a Ilha da Madeira e vice-versa.