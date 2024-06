Presidentes de clubes juntos para discutir desporto da Madeira

O Estádio do Marítimo serve amahã de palco, pelas 10h30, de uma conferência de imprensa para debater o Desporto da Região Autónoma da Madeira assim como os seus desafios futuros e onde marcaram presença os presidentes do Club Sport Marítimo, Clube Desportivo Nacional, Associação Desportiva da Camacha, Associação Desportiva de Machico, Madeira Andebol SAD, Académico do Funchal, Club Sports da Madeira e CAB Madeira.

Esta iniciativa com os clubes da Madeira que têm forte presença nas competições nacionais, mostram-se cada vez mais estão preocupados com o ‘caminho’ do desporto madeirense, nomeadamente o estado actual da sua política desportiva, assim como o modelo que existe em termos apoios governamentais às colectividades madeirenses.