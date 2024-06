Embaixador chinês em Portugal satisfeito com possibilidade de cooperação entre a Madeira e a China

Embaixador chinês em Portugal mostrou-se, hoje, satisfeito com a possibilidade de cooperação entre a Madeira e a China, numa audiência com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. No encontro entre José Manuel Rodrigues e Zhao Bentang foram abordados assuntos de possível convergência como a economia azul, a transição digital, a Zona Franca, e a Universidade da Madeira.

Esta visita à Madeira insere-se nas comemorações dos 45 anos de relações diplomáticas entre a China e Portugal e do 25.º aniversário do retorno de Macau à China, “um marco importante que será celebrado todo o ano”, salientou o embaixador chinês, no final da reunião no Parlamento madeirense.

Ficou a indicação de que, na Madeira, residem cerca de 200 cidadãos chineses, que estão bem integrados na sociedade.

“Tivemos uma série de atividades com muito sucesso e espero que vão realizar-se, de modo a trazer um futuro mais brilhante na cooperação entre a Madeira e as províncias da China, e também para os dois países”, concluiu Zhao Bentang, que se deslocou à Região na companhia de um grupo de empresários chineses, com o objectivo de “dialogar e aprofundar a cooperação económica com a Região Autónoma da Madeira”.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desejou ao Embaixador e a toda a comitiva os maiores sucessos no aprofundamento dos objectivos comuns, que podem beneficiar a Região e a China, e ser factores de união económica e cultural.