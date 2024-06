Estúdio Artística de artes performativas conquista título nacional em Odivelas

O estúdio Artística de artes performativas competiu, entre 7 a 11 de Junho, em Odivelas, numa das melhores competições nacionais de dança e conquistou o título nacional, na categoria de acro dance.

Para a prova, que contou com a presença de mais 35 escolas de dança, o estúdio madeirense levou 9 alunas, na categoria 'teen b', no género de dança contemporânea, jazz lírico e acro dance, conseguindo conquistar além do primeiro lugar, também a 'prata' e o 'bronze'.

As coreografias apresentadas ao longo da competição foram feitas por Michelle Caires e Ana Isabel Santos.