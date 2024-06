O CD Santa Clara reagiu, há instantes, à decisão do Tribunal Arbitral Desportivo (TAD) relativamente ao caso da utilização do atleta Danrlei, esclarecendo que é "falso e até irresponsável afirmar-se que o TAD determinou que o Nacional é o novo campeão da Liga Portugal SABSEG".

"Na verdade, a decisão do TAD ordena que o processo baixe de novo ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vinculando o CD à sua interpretação sobre a utilização, alegadamente irregular, do atleta Danrlei", afirma acrescentando que contudo, a decisão do CD da FPF debruçar-se-á "sobre outras matérias jurídicas, potencialmente decisivas para a aplicação de sanções desportivas".

Dá ainda conta que a decisão do TAD é "passível de recurso".

É falso que o TAD tenha atribuído o título de campeão ao CD Nacional e o Santa Clara vai continuar naturalmente a acompanhar o processo, reservando-se o direito de intervir quando e se for oportuno. O Santa Clara está absolutamente convicto de que o seu título de campeão, conquistado com justiça dentro do campo, será confirmado pelas instâncias competentes; CD Santa Clara.

Ainda assim, no comunicado deixado nas redes socais, o clube refere que "esta SAD respeitará sempre as decisões das instâncias competentes, aguardando serenamente pela conclusão deste processo".

A concluir, levanta algumas questões que considera pertinentes: "Quem se responsabilizará pelos prémios de campeão já devidamente saldados pelo Santa Clara? Em que pé ficam as casas de apostas – e os milhões de euros movimentados por estas – com uma situação desta complexidade?".