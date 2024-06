Exposição fotográfica destaca a beleza das Ginjeiras em Flor no Vale do Curral das Freiras

Os amantes da fotografia e da natureza terão a oportunidade de, durante este mês, apreciar a exposição 'A beleza das Ginjeiras em Flor no Vale do Curral das Freiras', que está patente no hall de entrada do Centro Cívico da Freguesia.

A mostra, que reúne imagens capturadas por fotógrafos como Nuno Gonçalves (filho da terra), Fábio Gonçalves da empresa side.by.side, bem como o presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, Eugénio Vasconcelos, destacam a magnífica paisagem natural do Vale do Curral das Freiras durante a época de floração das ginjeiras.

O ponto alto é uma ginjeira em 3D, feita pelos alunos da Escola EB/PE de Santo António e Curral das Freiras, que com o seu talento e empenho enriqueceram a exposição.

"As fotografias expostas celebram a exuberância das flores da ginjeira, que transformam o vale num cenário de cores vibrantes e fragrâncias envolventes. Os visitantes terão a oportunidade de se maravilhar com a delicadeza das flores em meio às imponentes montanhas que cercam o vale, em uma verdadeira ode à beleza da natureza", informa a organização.