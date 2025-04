Sabia que a implementação da Meta AI ainda não está concluída

Se lhe apareceu um círculo Meta AI no seu Whatsapp é sinal de que é um dos utilizadores para quem está disponível o novo assistente de inteligência artificial do aplicativo, capaz de responder a perguntas, editar e gerar novos conteúdos. Todavia, este assistente gratuito ainda não está disponível em todos os telemóveis.

Em Junho de 2024, a Meta, empresa proprietária do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, enviou uma mensagem a todos os utilizadores a informar que iria utilizar os dados das contas nas redes sociais para treinar a sua ferramenta de inteligência artificial: Meta AI.

Mas, conforme nos explica um artigo da DECO PROteste, perante várias pressões e por não estar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a empresa colocou o projecto em pausa.

Agora, pelo menos para alguns utilizadores, parece ser ponto assente que a Meta AI chegou aos smartphones, de forma discreta e sem estar em todos os dispositivos, sendo provável que em breve, e consoante as devidas actualizações nos equipamentos, fique disponível para todos.

O que é a Meta AI?

A Meta AI é um assistente virtual baseado em inteligência artificial (IA) e que foi desenvolvido pela Meta e integrado em aplicações de mensagens, como o WhatsApp. Permite aos utilizadores interagir com um chatbot inteligente para: obter informações; pedir ajuda; e receber sugestões em tempo real.

Este projecto, conforme explica a Deco PROteste, faz parte da estratégia da Meta para tornar as suas aplicações mais inteligentes e interactivas. A Meta AI é semelhante a outros chatbots de IA, como o ChatGPT, mas está integrada nos serviços da Meta, o que permite, pelo menos segundo a empresa, oferecer respostas rápidas, conselhos úteis e ideias de forma natural, como se o utilizador estivesse a falar com um amigo especialista.

Porque é que a Meta AI apareceu no meu WhatsApp?

A Meta AI foi integrada no WhatsApp como parte de uma actualização global que a Meta está a fazer, de modo gradual, na Europa. Se foi incluída no seu smartphone, encontrará o respectivo ícone (um círculo azul) logo acima do botão verde que permite iniciar uma nova conversa. Tal significa que já tem instalada a versão mais recente da sua aplicação e faz parte do grupo de utilizadores com acesso ao chatbot. Após enviar a primeira mensagem, o ícone da Meta AI passa a aparecer na aplicação como se de outro contacto se tratasse.

O chat com a Meta AI surge automaticamente e, ao ser aberto, exibe algumas informações introdutórias, como uma “mensagem de boas-vindas”. É aconselhável lê-las com atenção, pois contém dados importantes. Por exemplo: a Meta AI não tem acesso a todas as suas conversas privadas, já que as mensagens são encriptadas com o sistema de “encriptação de ponta a ponta”, garantindo a privacidade do que é escrito.

Como posso activar a Meta AI se ainda não a tiver?

A implementação da Meta AI ainda não está concluída e está a ser feita por fases. Se não vir a Meta AI no WhatsApp, Instagram, Facebook ou Messenger, comece por se certificar de que tem instalada a versão mais recente das aplicações. Actualmente, não é possível instalar de forma manual a Meta AI, se ainda não tiver sido activada na sua conta.

O que posso fazer com a Meta AI?

A Meta AI permite: colocar questões sobre qualquer tema; pedir conselhos; traduzir textos; resumir informações; gerar ideias; e até obter explicações sobre conceitos complexos.

Além disso, pode ajudar a redigir mensagens, esclarecer dúvidas ortográficas ou sugerir imagens e conteúdos com base no quer enviar. Em Portugal, ainda não é possível utilizar as funcionalidades de edição de imagens ou geração criativa, nem há data para que tal aconteça.

Como utilizar a Meta AI?

Utilizar a Meta AI é simples: se o chat com a Meta AI não tiver sido criado automaticamente, toque no ícone do círculo azul para abrir uma conversa com o assistente. A partir daí, pode escrever todas as suas perguntas ou pedidos.

Também pode digitar "@MetaAI" numa conversa de grupo, para interagir com o assistente (caso a funcionalidade esteja activada). Esta funcionalidade permite envolver o assistente numa conversa de grupo. Esta funcionalidade pode ser útil para questões colectivas ou quando precisa de ajuda rápida, sem sair do chat. No entanto, ainda não está disponível para todos os grupos ou contas, pois está a ser implementada de forma gradual.

Como remover a Meta AI do WhatsApp?

Actualmente, não é possível remover ou desactivar por completo a Meta AI do WhatsApp. O ícone continuará visível mesmo que não o utilize. Contudo, é importante lembrar que a Meta AI não pode ler as suas mensagens privadas (devido à encriptação de ponta a ponta que protege a sua privacidade). As únicas formas de interagir com o assistente são: iniciar um chat directamente com a IA na conversa dedicada; mencioná-la em conversas de grupo através do comando @MetaAI.

Se não desejar interagir com o assistente, a DECO PROteste aconselha a apenas ignorar a Meta AI: não a mencione nem inicie uma conversa com ela.