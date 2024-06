Temperatura esteve 2,6ºC acima do normal em Maio no Funchal

A temperatura média do ar no Funchal durante o mês de Maio esteve 2,6 graus celsius acima do normal desta estação, não havendo registo de precipitação na cidade capital madeirense, de acordo com a síntese dos principais dados meteorológicos divulgados esta segunda-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

No mês de Maio, a temperatura média mais elevada (20,7 °C) foi registada na estação Funchal/Lido e a temperatura média mais baixa foi registada no Chão do Areeiro (10,5 °C).

Comparativamente às normais climatológicas de maio, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (sete estações da rede do IPMA na Madeira) apresentaram valores superiores, destacando-se o Funchal/Observatório com +2,6 °C de desvio face à normal desta estação.

A DREM ressalva que foram utilizadas as normais do período 1971-2000 para as estações Porto Santo/Aeroporto e Funchal/Observatório. Para as restantes estações são utilizadas as normais 1961-1990.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas, o extremo máximo de 25,7 °C foi registado nas estações Funchal/Lido (no dia 17 de Maio) e Lugar de Baixo (no dia 11). O extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (1,2 °C no dia 19).

Santana e Santo da Serra com chuva acima do normal. Serras do Funchal abaixo

Relativamente à chuva, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Santo da Serra (86,9 mm), tendo sido no dia 18, que se observou o maior valor diário (29,8 mm). Apenas as estações Funchal/Lido e Cancela não registaram qualquer valor de precipitação.

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Maio, destaca-se a estação do Chão do Areeiro com uma anomalia negativa de 96,2 mm. Santana e Santo da Serra apresentaram valores positivos em relação à normal (20,9 mm e 5,5 mm respectivamente), refere a DREM.

“Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (19 dias). O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado nas estações do Santo da Serra e Santana (9 dias). A estação do Santo da Serra registou ainda 3 dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais)”.

Quanto à humidade relativa do ar, os valores médios mensais variaram entre 60% no Pico do Areeiro, e 94% em São Jorge. “O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (3%) foi registado na estação do Pico do Areeiro no dia 13, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 7 estações, em diferentes dias do mês”, indica a DREM.

Maior rajada de Maio foi no Aeroporto da Madeira

Maio não foi um mês de vendaval. Entre as estações com anemómetro, foi na da Ponta de São Lourenço que se registou a maior intensidade média do vento (18,9 km/h), por outro lado, foi na estação do Monte/Quinta Jardins do Imperador que se registou a média mais baixa (4,0 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 2 em Santa Catarina/Aeroporto (86,0 km/h).

Analisando a insolação (número de horas de Sol descoberto), indicador relevante para a produção de energia solar e fotovoltaica, no mês de Maio foi de 234,8 horas em Santa Catarina/Aeroporto e de 186,6 horas no Observatório do Funchal, sendo que o valor normal desta última estação, é de 182,9 horas.

Amena andou a temperatura média da água do mar. No Molhe da Pontinha (Funchal) foi 20,3 °C (+1,7 °C que o valor da normal para este mês). A média mais alta foi registada no dia 15 (20,7 °C) e a mais baixa (19,9 °C) nos 3 primeiros dias de Maio.