Madeira regista 10 recordes em 15 meses

Quase diariamente todos nós sentimos na pele a força dos raios solares. Ainda hoje voltamos a perceber que a temperatura esteve 2,6ºC acima do normal em Maio no Funchal e que no Pico do Areeiro a precipitação esteve bem abaixo do habitual e na capital madeirense não choveu no mês passado. Esta tem sido a tendência crescente e gradual que temos sofrido com as alterações climáticas.

O que se calhar não sabia é que em 15 meses, desde Março de 2023, o Funchal registou 10 recordes ultrapassando os limites médios mensais máximos de temperatura do ar.

Os dados estão na base do IPMA e é perfeitamente visível aos olhos de quem pretender analisar que a partir de 1980 a temperatura na capital da Região foi sempre a subir. O mesmo sentido também aplica para a temperatura da água do mar.

Também o Observatório do Clima da Madeira refere numa das várias publicações que existe “um aumento generalizado da temperatura média, entre 1,3 e 3 °C, e uma diminuição da precipitação anual em cerca de 30% no final do século XXI”.

As projecções sazonais indicam um aumento mais significativo da temperatura, durante a Primavera, na ilha da Madeira e, no Inverno, na ilha do Porto Santo. Verifica-se, também, uma maior diminuição da precipitação entre o Outono e a Primavera em ambas as ilhas.

Quando analisada a variação da precipitação mensal em relação ao total anual do período de referência, projecta-se que o mês de Janeiro seja dos mais afectados, com diminuições relativas entre os 8 e 10%, quer para a ilha da Madeira, quer para a ilha do Porto Santo.

Em termos homólogos, ou seja, comparando a média da precipitação mensal entre o cenário projectado e o período de referência para o mês de Janeiro, essa variação situa-se entre os 34 e os 40% na Madeira e entre os 35 e 44% no Porto Santo.

Motivos

As actividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás.

A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e aumentando as temperaturas.

Exemplos de emissões de gases de efeito estufa que estão causando mudanças climáticas incluem dióxido de carbono e metano. Isso vem do uso de gasolina para dirigir um carro ou carvão para aquecer um prédio, por exemplo.

O desmatamento de terras e florestas também pode liberar dióxido de carbono. Aterros para lixo são uma das principais fontes de emissões de metano. Energia, indústria, transporte, edificações, agricultura e uso da terra estão entre os principais emissores.