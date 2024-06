Na sede do PSD-Madeira já são conhecidos os resultados de todas as mesas de voto. A AD ganhou em 10 dos 11 concelhos, perdendo apenas em Machico. Por freguesias, apenas nas Achadas da Cruz, Caniçal e Machico não houve vitória da AD.

Em termos absolutos, a AD conseguiu mais de 45.200 votos, contra 27.400 do PS, o CH ficou perto dos 10.000 e a IL foi a quarta força com cerca de 5.700. O BE teve mais de 3.000 votos.