Será que está a demorar 2 meses para transportar carro do continente para a Madeira?

Um pequeno texto publicado ontem no canal ‘Ocorrências na Madeira’ no Facebook alerta que quem queira trazer uma viatura desde o continente para a Madeira só tem vaga num navio “daqui a dois meses”, devido às centenas de automóveis que estão a chegar por semana. Será que é mesmo assim?

O aumento do número de automóveis em circulação na Madeira é facto notado pela generalidade do público. Há mais trânsito, há engarrafamentos na cidade do Funchal, menor fluidez de tráfego na via rápida e maiores dificuldades de encontrar lugares de estacionamento em pontos de interesse turístico.

Estas conclusões empíricas são confirmadas pelos dados estatísticos (ver quadro). O número de viaturas descarregadas no porto do Caniçal aumentou 57 por cento apenas em dois anos. Mas a média nunca superou os “300 carros por semana” mencionados na publicação no Facebook. Nos primeiros cinco meses deste ano, a média de viaturas descarregadas rondou as 234 unidades.

Vários agentes do sector admitem, contudo, que desde Abril houve maior procura do serviço de transporte de viaturas em carga geral. E que neste início de Junho poderá mesmo acontecer haver mais de 300 carros a serem descarregados por semana. É uma procura pontual que está relacionada com a renovação e reforço das frotas das empresas de aluguer de automóveis para as férias de Verão.

Devido a este ‘pico’ de procura, o espaço disponível em carga geral (os automóveis seguem em cima dos contentores) nos três cargueiros que asseguram a linha da Madeira está a esgotar-se e há um período de espera que rondará um mês a partir do porto de Lisboa e cerca de duas semanas a partir do porto de Leixões.

Assumindo a ‘pele’ de um cliente que pretendia transportar, com alguma urgência, um automóvel ligeiro do continente para a Madeira, pedimos uma previsão a um transitário madeirense. Informou-nos que de Lisboa só é possível dentro de um mês (a 9 ou 12 de Julho) mas que a partir de Leixões poderá haver vaga dentro de duas semanas (21 de Junho).

Um armador continental, contactado pelo DIÁRIO, disse que só tem disponibilidade para o transporte de uma viatura “a meio de Julho” a partir do porto de Lisboa e só no “próximo mês” a partir do porto de Leixões. “Estamos em altura de pré-férias e as ‘rent-a-car’ querem ter as frotas prontas para o Verão. É uma loucura. Qualquer dia, vocês aí ficam como em Lisboa ou no Porto”, confidenciou o profissional que nos atendeu.

Como alguns transitários têm espaço pré-reservado nos cargueiros, tentámos apurar se tinham vaga. Recebemos a mesma resposta. No entanto, um transitário pediu-nos para voltarmos a ligar na próxima semana, porque “pode aparecer” lugar nas próximas viagens. “Isto para o Funchal anda muito complicado. Não sei como é que as companhias [de navegação] vão fazer. A gente também se sente um bocado como se estivéssemos a meio da ponte, pois não temos uma resposta com segurança para dar aos clientes”, desabafou um funcionário comercial.

Haverá sempre a possibilidade de abreviar o prazo de espera com o transporte de viaturas dentro de contentores (numa unidade de 40 pés podem caber três automóveis pequenas). Mas é uma opção que sairá mais dispendiosa do que o transporte na modalidade de carga geral.

De qualquer modo, todos os responsáveis de armadores e transitários contactados pelo DIÁRIO garantiram que o actual período de espera no envio de viaturas do continente para a Madeira está longe dos “dois meses” mencionados no Facebook e que é uma demora pontual, associada à maior procura do início de Verão e que não se verifica no resto do ano.