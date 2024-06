Conferência de Representantes aprova datas e regimentos por unanimidade

A Conferência de Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa da Madeira reuniu, esta manhã, para aprovar a composição das comissões parlamentares e o regimento específico para a discussão do Programa do XV Governo Regional, que terá lugar nos dias 18, 19 e 20 de Junho. A votação da moção de confiança terá lugar a 20.

Presentes estiveram os vice-presidentes da ALM, os líderes parlamentares do PSD, PS, JPP e do Chega, assim como os deputados únicos do IL e do PAN farão parte da reunião, presidida pelo presidente do Parlamento Madeirense, José Manuel Rodrigues.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, a distribuição das presidências das comissões será feita pelo método de Hondt: 4 ao PSD, 2 ao PS e 1 ao JPP.

José Manuel Rodrigues, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, optou por destacar a aprovação das datas e regimentos por unanimidade e rejeitou a existência de um "clima de instabilidade", pelo menos no que a esta reunião diz respeito.

Numa análise mais genérica, o político disse estar confiante de que os partidos políticos vão primar pela defesa dos interesses dos madeirenses e dos porto-santenses, que vão ficar "prejudicados" caso o Orçamento não seja aprovado.

Caso a moção de confiança não seja aprovada, e a Região passe a ter um governo de gestão, as restantes iniciativas, como a comemoração do Dia da Região, não serão afectadas.