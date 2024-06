Cinco madeirenses no Mundial de andebol de Sub-20

José António Silva, seleccionador nacional de andebol feminino divulgou, esta terça-feira, a lista final das atletas que irão representar Portugal no Campeonato do Mundo desta geração, que terá lugar em Skopje, na Macedónia do Norte, de 19 a 30 de junho, uma convocatória que conta com a presença de cinco andebolistas madeirenses, Joana Semedo (SL Benfica) e do quarteto que na época passada vestiu a camisola do Almeida Garret, Júlia Figueira, Sofia Fereira, Luana Jesus e Mariana Silva.

Portugal ouvirá o apito inicial no 2024 IHF Women’s U20 World Championship no dia 19 de junho, frente à Guiné e, após um dia de descanso, regressará ao campo no dia 21 de junho, para medir forças com o Uzbequistão e, pouco menos de 24 horas depois, fechará a fase de grupos com o Montenegro. As lusas jogarão sempre na mítica Jane Sandanski Arena, com capacidade para 6.000 pessoas e casa do HC Vardar 1961. Todos os jogos para ver em direto no canal de Youtube da International Handball Federation.

Calendário – Grupo B:

19.06.2024 – 10h15 – Portugal x Guiné, Youtube IHF

21.06.2024 – 12h30 – Uzbequistão x Portugal, Youtube IHF

22.06.2024 – 10h15 – Portugal x Montenegro, Youtube IHF