Europeias e 10 de Junho em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as notícias que fazem parte das primeiras páginas dos jornais nacionais desta terça-feira, 11 de Junho de 2024.

Público:

- "Acordo para acelerar fundos para a habitação avança já em 83 municípios"

- "10 de Junho. Marcelo foi a Pedrógão pedir coesão e acolhimento"

- "Europeias 2024. António Costa com caminho mais fácil para Bruxelas"

- "Em França, 'está toda a gente muito preocupada' com legislativas antecipadas"

- "O impacto das eleições europeias sentiu-se mais nas capitais do que em Bruxelas"

- "IEFP. Instituto de Emprego paga 1,6 milhões a ex-precários"

- "Situação 'inédita'. Justiça anula promoção de juízes por ilegalidades"

- "Saúde. Santa Casa já está a receber internamentos sociais do SNS"

Jornal de Notícias:

- "Crise faz aumentar número de trabalhadores-estudantes"

- "Trânsito sobrecarrega autoestradas na periferia do Grande Porto"

- "Europeias. Montenegro convida Pedro Nuno Santos para diálogo mais produtivo com o Governo"

- "10 de Junho. Marcelo apela ao reforço da coesão entre territórios"

- "Mirandela. Homem filma uma cliente de supermercado dentro do WC"

- "Automóveis. Executivo prepara novo apoio para os elétricos"

- "Santo António. Prego a fundo para animar arraiais e desfile"

- "Ciclismo. Domínguez agarra grande prémio"

- "Seleção. Último teste conta com veteranos para evitar desgostos"

Correio da Manhã:

- "Caso EDP. Filha dá 40 mil euros por mês a casal Salgado"

- "Portugal-Irlanda. Ronaldo e Pepe voltam à seleção"

- "Eleições Europeias. Lotação do Jamor separa PS da AD"

- "'Operação babel' revela tráfico de notícias na Câmara de Gaia"

- "Pedrógão Grande. Bombeiro sobrevivente pede ajuda para interior"

- "Benfica. Pavlidis recusa propostas a pensar na Luz"

- "MARL em Loures. Tentam roubar 'coca' passando-se pela polícia"

- "Violência doméstica. Só à sexta condenação vai para a cadeia"

Diário de Notícias:

- "Líder socialista inverte estratégia e aproxima PS do centro"

- "Memória dos incêndios, apelo à coesão e reparações marcam dia de Portugal"

- "Europeias. Sismo político em França, Europa realinhou-se à direita, mas o centro resistiu"

- "Espanha. Acabou-se a Festa de Alvise Pérez surpreende e celebra três deputados"

- "25 de Novembro. CDS quer Parlamento a comemorar o dia 'que é mais do que uma data'"

- "Tecnologia. Apple faz acordo com OpenAI e leva IA generativa para o iPhone com Apple Intelligence"

- "Euro2024. Martínez tirou lições da Croácia e Pepe e Ronaldo vão a jogo"

Jornal i:

- "infidelidade"

- "Entrevista a José Gameiro, psiquiatra, autor do livro 'Manual de Infidelidade': 'Há casais que ganham com a infidelidade'"

- "Europeias. PS vencedor com Costa na calha para Conselho Europeu"

Negócios:

- "As difíceis escolhas de Von der Leyen e a incerteza económica"

- "Mercados com nervos em franja após eleições castigam a dívida pública"

- "As negociações ao centro e à direita para formar a nova Comissão Europeia"

- "Poupança ultrapassa níveis pré-pandemia já este ano"

- "Dona da operadora Oni assume estar no mercado para fazer compras"

- "Indemnização da CP a governante foi de 3% do total pago em 2015"

- "Fim do banco de horas individual faz disparar o de grupo"

- "Radar África. Higino e 'Nandó' fazem fila para suceder a Lourenço na liderança do MPLA"

O Jornal Económico:

- "BCP vai cobrar mais 45% por terminais de pagamento"

- "A estratégia de Le Pen para desmantelar a União Europeia tal como a conhecemos"

- "Gigante do 'outsourcing' Concentrix quer fechar o ano com seis mil funcionários em Portugal"

- "Lucros das 16 cotadas do PSI aumentaram 9,26% até março, para 1,36 mil milhões de euros"

- "'Há um papel determinante da imigração no aumento da oferta de trabalho', Mário Centeno. O governador do BdP defendeu esta sexta-feira que o papel da imigração na robustez do mercado laboral deveria ser reconhecido por todos"

- "'Para haver habitação acessível é preciso mudar regulamentos e baixar impostos' - Filiep Loosveldt, Managing Director da Build Europe [associação sediada em Bruxelas]"

- "Topo da Agenda: relatório da OPEP sobre petróleo, Fed e inflação em Portugal"

- "Bloco dos BRIC quer lançar plataforma de comércio conjunto"

A Bola:

- "Morita mais dois anos. Japonês renova com o Sporting quando voltar de férias"

- "Portugal-Rep. Irlanda. Roberto Martínez promete minutos para Ronaldo, Pepe e Rúben Neves"

- "'Gosto deste negativismo', Bruno Fernandes 'responde' a críticas"

- "Benfica. Leandro Barreiro adorado no Mainz, coração na Luz"

- "Basquetebol. Benfica tricampeão"

- "FC Porto. Olympiacos quer novo empréstimo de David Carmo"

- "Campeonato de Portugal. Amarante celebra após bater Vitória de Setúbal"

Record:

- "Rutura na Luz. Luís Mendes ameaça bater com a porta... de imediato"

- "Portugal-Irlanda. Capitão vem com tudo. Minutos para CR7, Pepe e Rúben Neves no último ensaio"

- "Sporting. Mateus Fernandes tem bilhete dourado. Época no Estoril convenceu treinador"

- "FC Porto. Defesa coloca SAD em alerta. Três em fim de contrato e Marçano lesionado"

O Jogo:

- "FC Porto. Varela explode no mercado. Diogo Costa é o maior ativo dos dragões, mas o argentino valorizou quase 300 por cento num ano"

- "Portugal-Rep. Irlanda. Ronaldo vai ter minutos. Roberto Martínez vê neste jogo particular uma oportunidade perfeita para CR7 embalar"

- "Pepe e Rúben Neves também vão ser utilizados em Aveiro"

- "Benfica. Ataque final a Pavlidis. Forte cobiça no goleador grego do AZ Alkmaar desafia Rui Costa a avançar"

- "Sporting. Kovacevic garante estar preparado para agarrar baliza dos leões: 'Esperava chegar a um clube assim'"

- "Basquetebol. Nova vitória sobre o FC Porto dá o título aos encarnados. Águias encestam o tri"

- "Ciclismo. GP Douro Internacional. Reviravolta consagra Domínguez"

- "Catalão do Aviludo-Louletano surpreende em Lamego"