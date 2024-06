Inglaterra já 'manda' a solo no Grupo C

A candidata ao título Inglaterra assumiu desde já a liderança do Grupo C do Europeu de futebol de 2024, na Alemanha, ao bater a Sérvia por 1-0 e beneficiar do empate a um entre dinamarqueses e eslovenos.

Num dia em que os Países Baixos também entraram a ganhar, ao vencerem, com reviravolta, a Polónia (2-1) no primeiro embate do Grupo D, os ingleses começaram já a marcar posição, ainda que a exibição não tenham tido grande brilhantismo.

Um cabeceamento certeiro de Jude Bellingham, logo aos 13 minutos, depois de um centro da direita de Bukayo Saka, lançado na perfeição por Kyle Walker, foi suficiente para os vice-campeões em título arrancarem da melhor forma.

Tão cedo em vantagem, os ingleses foram sobretudo calculistas e jogaram com o resultado em Gelsenkirchen, onde estiveram mais perto do segundo, num cabeceamento de Harry Kane que Rajkovic desviou para a barra, aos 77 minutos, do que os sérvios do primeiro, num remate de Vlahovic detido por Pickford.

Antes, em Estugarda, a Dinamarca e a Eslovénia selaram o primeiro empate do Euro2024, num duelo em que os nórdicos alinharam de início com o benfiquista Bah e o sportinguista Hjulmand, que seria substituído aos 89 minutos.

A formação escandinava adiantou-se aos 17 minutos, 'poeticamente' por Christian Eriksen - que na estreia na edição anterior teve uma paragem cardíaca assustadora, face à Finlândia -, após calcanhar de Wind, na sequência de um lançamento lateral.

Os eslovenos, na segunda presença, 24 anos depois, não se deixaram, porém, abater e, depois de várias ameaças, incluindo um 'tiro' ao poste esquerdo de Benjamin Sesko, chegaram ao empate aos 77 minutos, num remate de Erik Janza desviado em Hjulmand.

O terceiro dia do Euro2024 marcou também o arranque do Grupo D, com os Países Baixos a imporem-se, sem surpresa, à Polónia, por 2-1, no Volksparkstadion, em Hamburgo, num encontro arbitrado pelo português Artur Soares Dias.

Desfalcados de Robert Lewandowski, os polacos adiantaram-se logo aos 16 minutos, por Adam Buksa, de cabeça, na sequência de um canto marcado por Piotr Zielinski, mas os Países Baixos empataram ainda na primeira parte, aos 29, por Cody Gakpo.

Na parte final o ex-treinador do Benfica Ronald Koeman percebeu que precisava de um jogador de área e, aos 81 minutos, lançou Wout Weghorst, com o ponta de lança do Hoffenheim a demorar apenas dois minutos a justificar a opção, decidindo o jogo aos 83.

Karol Swiderski ainda ameaçou o 2-2, aos 89 minutos, mas Bart Verbruggen segurou o triunfo dos neerlandeses, que ficam isolados na frente do Grupo D, à espera do segundo encontro, entre a França, campeã em 1984 e 2000, e a Áustria, na segunda-feira, em Dusseldorf.