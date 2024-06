“Convidamo-lo a participar numa viagem inesquecível ao Uzbequistão, um país de vales floridos, onde reside um dos povos mais hospitaleiros. Cidades antigas fabulosas aguardam pela vossa visita: a majestosa Samarcanda, tão antiga quanto Roma; Bucara, um antigo centro comercial da Grande Rota da Seda. Aqui, o passado e o presente se fundem, e personagens de contos orientais ganham vida diante dos seus olhos.”

É assim que o operador Sonhando apresenta este circuito único com partidas de Lisboa de 19 de Junho a 11 de Novembro.

Situado na Ásia Central, o Uzbequistão fez parte dos grandes impérios, de Alexandre o Grande até à antiga república soviética como atestam os magníficos e bem preservados monumentos históricos, das coloridas mesquitas, minaretes, mausoléus e madraças às impressionantes estações de metro. Mas nem só de monumentos se faz um país, mas também das suas paisagens e natureza, dos sabores marcantes da sua cozinha, das gentes e das várias línguas, crenças e culturas.

Este programa tem preços a partir de 1 737€ por pessoa em quarto duplo, e inclui passagem aérea Lisboa / Tashkent / Lisboa (via Istambul), taxas de aeroporto, 7 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas, pequenos-almoços e jantares, voo doméstico Tashkent-Urgench, comboio Samarcanda-Tashkent/Bucara-Samarcanda (classe económica), entradas nos museus, monumentos e locais históricos mencionados no itinerário, transporte rodoviário em veículos com ar-condicionado, Guia de língua espanhola em todas as excursões, 1 litro de água por pessoa por dia e Seguro.

Não inclui despesas de reserva, voo de/para Funchal, bebidas adicionais, almoços (opcionais), despesas de carácter pessoal e outros serviços não mencionados no programa.

Tanto os preços como as disponibilidades estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Fotos: Khiva - Foto de AXP Photography na Unsplash; Bukhara - Foto de AXP Photography na Unsplash; Samarcanda - Foto de AXP Photography na Unsplash; Uzebequistão - Foto de Nodir Khalilov na Unsplash