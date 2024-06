Acidente na Via Rápida esta madrugada resulta em dois feridos

No início da madrugada deste domingo, 16 de Junho, um acidente de viação na Via Rápida resultou em dois feridos ligeiros.

O sinistro ocorreu no túnel entre o Cabo Girão e o Campanário, no sentido Funchal-Ribeira Brava.

Apesar de não serem conhecidas as idades das vítimas, estas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que estiveram no local com duas ambulâncias, e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.