Frustrações

Estou com esperança. Estou com esperança que um novo governo, liderado ou não por Miguel Albuquerque, tenha à frente do turismo não um yes man feito com o sistema mas sim alguém – idealmente um operacional – com experiência real do turismo, e do nosso turismo.

Estou com esperança que este novo responsável tenha a vontade (porque sim, é acima de tudo uma questão de vontade…) de acabar com a confusão e o caos que se instalaram na Madeira desde há uns anos.

Que ele acabe com os abusos no Areeiro, e no Ribeiro Frio, e na Ponta de São Lourenço, e no Rabaçal. Entre tantos outros lugares. Que ele crie condições para impor regras às rent a cars e aos seus utilizadores, que fazem o que querem onde lhes apetece.

Que ele meta ordem nos percursos pedestres, alguns dos quais começam a ser reconhecidos e apontados como cagatórios nos site de referência internacionais.

Que ele acabe com a proliferação do low cost em tudo, mas acima de tudo a com o expoente máximo dessa maldição cada vez mais generalizada, que é a inqualificável Ryan Air.

Que ele implemente, finalmente, as regras relativas a qualificação dos profissionais de turismo, tornando estas profissões mais apetecíveis, e permitindo assim uma renovação dos quadros nestas profissões. Que ele torne mais apetecíveis as profissões ligadas à hotelaria, promovendo ao mesmo tempo, mesmo que de forma artificial, ao aumento dos preços do destino, o que levará à qualificação dos que nos visitam. E falhando a qualificação, que limite o volume do descalabro, e reduzindo assim a quantidade dos que defecam nas nossas serras e levadas.

Sim, eu sei. A minha esperança é provavelmente vã. Os responsáveis do turismo não estão lá para promover o turismo… estão lá para proteger os interesses dos maiores lobbies da terra… o betão e a imobiliária.