Colisão na Via Rápida deixa motociclista ferido

Um motociclista de 60 anos ficou ferido, esta manhã, pelas 8 horas, numa colisão com um veículo ligeiro, na Via Rápida, mais precisamente perto da saída de Santo António. O sinistro ocorreu no sentido Câmara de Lobos-Funchal.

A vítima, que apresentava uma suspeita de fractura no membro inferior direito e queixas de dores nas costas, foi socorrida por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.