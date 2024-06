Frigideira esquecida ao lume mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, ontem à noite, para um incêndio em um apartamento situado no Caminho de São Martinho, no Funchal. Ao chegar ao local perceberam que se tratava de uma frigideira esquecida ao lume.

Um bombeiro à civil, vizinho dos moradores, controlou a situação.

Para o local foram mobilizados 9 bombeiros, com três viaturas. Não houve danos de maior a registar.