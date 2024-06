Bombeiros participaram em prova de 'crossfit'

O Clube Naval do Funchal levou a cabo a 9.ª edição do Madeira Games, uma prova que pretende testar o 'fitness' dos atletas de todo o país. Nesta edição dedicaram no sábado, dia 9, um evento onde participaram 32 operacionais das corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz concluíram com "sucesso e brio todas as etapas a que foram acometidos", afirma uma nota enviada pelo Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM

O Serviço Regional de Proteção Civil implementa regularmente treinos semanais nos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, através do Programa 'Bombfit RAM', com o objectivo de "melhorar a condição física e saúde dos Bombeiros Voluntários e Profissionais, de modo a melhorar os atributos físicos e o desempenho das suas funções, em conformidade com a sua segurança, da dos demais e nas atividades de proteção civil e socorro".

"É intenção do SRPC, IP-RAM continuar a implementar e desenvolver este programa de treinos físicos que recupera, desenvolve e capacita estes profissionais, tornando-os mais resistentes e eficazes na sua missão", refere a mesma nota.

A concluir, o Serviço Regional de Protecção Civil felicita os participantes "pelo espírito de iniciativa e excelente desempenho", congratulando, também, a direcção do Clube Naval do Funchal pela organização de todo o evento, com particular destaque à prova reservada aos Bombeiros.