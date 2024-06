Avançado checo Chytil diz ser "pró-Messi" antes de defrontar Portugal

O futebolista internacional checo Mojmir Chytil revelou hoje ter sido sempre "pró-Messi", numa declaração provocadora a três dias da estreia no Euro2024 diante de Portugal, de Cristiano Ronaldo.

"Sempre estive entre aqueles que são pró-Messi. Ronaldo teve uma carreira excecional, é um dos melhores de todos os tempos, estou ansioso pelo jogo e que lhes possamos dar um gostinho amargo", disse o avançado checo em conferência de imprensa.

Chytil reconheceu, porém, que a seleção portuguesa "está recheada de estrelas", que obrigam à melhor preparação possível dos checos.

Ao contrário de Chytil, do Slavia de Praga, o defesa e seu compatriota David Zima opta por escolher o capitão da equipa das 'quinas' como o melhor jogador.

"CR7 é o melhor futebolista do mundo e isso ainda hoje é verdade", assinalou o defesa, garantindo que muitos jogadores da seleção portuguesa entrariam no 11 titular da República Checa.

Zima nomeou Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Rafael Leão, mas disse que a República Checa está confiante.

"Acreditamos em nós mesmos, queremos muito vencer este jogo, embora o empate também possa vir a ser aceitável", acrescentou.

Portugal estreia-se no Euro2024 na terça-feira, em Leipzig, perante a República Checa, na jornada de arranque do Grupo F, numa partida agendada para as 21:00 (20:00 em Lisboa).

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).