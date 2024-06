Petr Sevcik substitui lesionado Michal Sadílek nos eleitos checos

O médio Petr Sevcik, jogador do Slavia Praga, foi hoje chamado a substituir o lesionado Michal Sadílek nos convocados da República Checa, primeira adversária de Portugal na fase final do Euro2024.

A seis dias do embate face ao conjunto das 'quinas', a contar para a primeira jornada do Grupo F, Sevcik, de 30 anos e com 15 internacionalizações, vai juntar-se à equipa a tempo da partida de quinta-feira para Hamburgo.

Sadílek, que alinha nos neerlandeses do Twente, lesionou-se numa perna no campo de treinos dos checos, na Áustria.

Petr Sevcik e Michal Sadílek fizeram ambos parte da seleção checa que atingiu os quartos de final do Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia da covid-19, sendo derrotada nessa fase pela Dinamarca, por 2-1.

Além de Portugal e da República Checa, a Geórgia e a Turquia também fazem parte do Grupo F do Euro2024, que se realiza na Alemanha, de sexta-feira e 14 de julho.