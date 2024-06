Princesa de Gales pela primeira vez em público desde que foi diagnosticada com cancro

A princesa de Gales, Kate Middleton, apareceu hoje pela primeira vez em público desde que foi diagnosticada com cancro, num carro alegórico, com os seus três filhos, no desfile de comemoração do aniversário oficial do rei Carlos III.

Esta é a primeira vez que a princesa é vista em público depois de ter anunciado, no dia 22 de março, que está a ser tratada com quimioterapia.

Na sexta-feira, a própria, em mensagem escrita, disse que tem alcançado "bons progressos" no tratamento ao cancro, mas que ainda não está "fora de perigo" e que seu tratamento continuará nos próximos meses.

Hoje Kate, ao lado dos filhos, sorriu e acenou às pessoas que enfrentaram a chuva em Londres e se reuniram na avenida The Mall, que leva ao Palácio de Buckingham.

A princesa usou um vestido branco da estilista Jenny Packham, com um chapéu preto e branco de Philip Treacy e o broche do regimento da Guarda Irlandesa.

Este desfile militar celebra o aniversário oficial do rei (apesar de o verdadeiro ser em novembro).

Está programada que Kate apareça na varanda de Buckingham para participar da tradicional saudação da família real que encerrará as celebrações.