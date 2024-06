“Era um belo dia para eleger, pela primeira vez, uma mulher para presidente da ALRAM”

Mónica Freitas considera que, hoje, “era um belo dia para eleger, pela primeira vez, uma mulher para presidente da Assembleia Legislativa da Madeira”. A deputada do PAN reagia, desta forma, à eleição do presidente da ALRAM, em declarações à RTP-Madeira, sendo que havia a possibilidade de ser eleita Sancha Campanella para esse cargo.

A parlamentar assume que estamos perante “um plenário muito mais complexo no que respeita aos sentidos de voto”, indicando que o partido com quatro deputados, o Chega, tem um papel predominante para “não andarmos a brincar se elegemos um ou outro”, o que “demonstrou alguma imaturidade”.

Questionada sobre se o partido vai fazer as suas opções independentemente das indicações do PSD, Mónica Freitas assume que o partido sempre fez as suas escolhas, sendo que desta feita até tinha duas opções.