João Neves e Francisco Conceição pela primeira vez titulares em Portugal

O médio João Neves e extremo Francisco Conceição vão ser hoje pela primeira vez titulares na seleção portuguesa de futebol, no particular frente à Finlândia, de preparação para a fase final do Euro2024.

Depois de cinco jogos como suplente utilizado, Neves vai pela primeira vez entrar de início na equipa do selecionador Roberto Martínez, assim como Francisco Conceição, que, no seu 'currículo', fez apenas 45 minutos na Eslovénia, num particular realizado em março, que Portugal perdeu por 2-0.

Na baliza, José Sá vai fazer apenas a sua segunda internacionalização pela seleção lusa, após a estreia no Liechtenstein, na fase de qualificação para o Europeu, em que foi titular e deixou a baliza a zero.

À frente do guardião do Wolverhampton vão estar Rúben Dias e António Silva como dupla de centrais, com João Cancelo na direita e Nuno Mendes na esquerda.

No meio-campo, João Palhinha e Vitinha juntam-se a João Neves, com Francisco Conceição e Rafael Leão no apoio a Diogo Jota.

O avançado é titular neste primeiro teste da seleção portuguesa, apesar de ter vivido uma fase final da temporada com vários problemas físicos.

Pepe e Nuno Semedo, por questões físicas, e Rúben Neves e Cristiano Ronaldo, ainda em período de descanso, já eram baixas confirmadas.

Este será o 11.º encontro entre Portugal e Finlândia, com a seleção nacional a vencer os dois últimos, por 2-0 em 2011 e por 1-0 em 2009, após a pesada goleada (4-1) sofrida no Estádio do Bessa em 2002. Todos estes encontros foram a caráter particular.

Portugal regista cinco vitórias, quatro empates e uma derrota no histórico com os escandinavos e vem de um desaire na Eslovénia (2-0), em março, também em particular, após ter efetuado uma qualificação para o Euro2024 só com triunfos.

O Portugal-Finlândia está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do austríaco Christian-Petru Ciochirca.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.