As alfândegas marroquinas apreenderam 21 toneladas de resina de canábis em 2023, contra 17 toneladas em 2022 (mais 23,5%), bem como 261 quilogramas de "drogas duras", contra 85,5 quilogramas no ano anterior, um aumento de 205%.

No seu relatório anual recentemente publicado, as alfândegas indicaram que foram apreendidas 361.572 unidades de comprimidos psicotrópicos em 2023, em comparação com dois milhões em 2022.

Quanto ao tráfico de tabaco, as apreensões efetuadas em 2023 ascenderam a 438.784 unidades de cigarros de contrabando e vários produtos à base de tabaco.

No âmbito da luta contra a introdução de divisas em Marrocos sem declaração prévia, registou-se também um aumento de 110% nas apreensões.