Lembra-se dos Jogos Sem Fronteiras?

Os Jogos Sem Fronteiras marcaram uma geração. Tratava-se de um projecto lúdico que unia as televisões europeias. Primeiro, havia que formar equipas. Conheça a que foi escolhida em 1991.

Os atletas dividiam-se em escalões diferentes consoante a sua idade. Nos ‘minis’, em 1991, foram seleccionados Odete Dias, Marta Lopes, Eduardo Vieira e Daniel Miranda. No escalão intermédio, Isabel Goes, Manuela Franco, Jorge Cunha e Emanuel Viveiros. Por fim, os ‘maxis’ seleccionados foram Luz Escórcio e Fernando Neves.

A equipa iria competir em Madrid, o palco escolhido para a emissão dos Jogos Sem Fronteiras, na emissão em que participaria a Madeira, sob o tema ‘Assalto a Madrid’.

Este programa de televisão juntava equipas de vários países, cada uma representante de uma determinada Região, que competiam entre si em jogos variados. A esmagadora maioria carecia de destreza física, motivo pelo qual era feita uma seleção daqueles que se apresentavam em melhores condições para cumprir os objectivos. Eram jogos com base em aspectos da cultura do país acolhedor do evento, ideais para serem assistidos em família.

Em 1982 os Jogos Sem Fronteiras foram disputados na Madeira. (Re)veja como foi :