Allianz Arena está quase a abrir as portas para o jogo inaugural

Já falta menos de uma hora para a abertura das portas do Allianz Arena aos adeptos. É no imponente estádio de Munique, onde joga o Bayern, que será dado o pontapé de saída do Euro'2024.

Foto PFO

São já muitos adeptos do lado de fora, à espera da hora de entrar no recinto. O DIÁRIO já se encontra no Allianz Arena e por aqui está tudo preparado para o arranque do Campeonato da Europa.

Foto PFO

Alemães e escoceses fizeram a festa ao longo do dia a agora, os que conseguiram bilhete, já esperam pelo grande momento.

A bola começa a rolar a partir das 21 horas da Alemanha (20 horas da Madeira). A sexta-feira amanheceu com alguns chuviscos em Munique, mas a tarde tem sido de sol e calor.